Горещо: Сидни Суини лъсна чисто гола (СНИМКИ)

Актрисата Сидни Суини се появи напълно гола на корицата на годишния брой на списание W, посветен на най-добрите актьорски превъплъщения. На кадрите, публикувани на 6 януари, 28-годишната звезда позира без дрехи, носейки единствено впечатляващо колие на Chopard.

Визията ѝ е вдъхновена от златната ера на Холивуд – боб прическа, оформена в ретро къдрици в стила на Мерилин Монро. Препратката не е случайна: през декември Суини се появи на премиерата на филма „Прислужницата“ в бяла рокля на Galia Lahav, напомняща емблематичната сцена от „Проклетите седем години“.

Още: Модна икона или провокация? Облеклото на Сидни Суини отново разпали дебати

Поводът за корицата са две нови продукции с нейно участие – „Прислужницата“ и биографичният филм „Кристи“, посветен на легендарната боксьорка Кристи Мартин. В интервюто за W Magazine актрисата разказа, че съзнателно се стреми да се дистанцира от образите си след края на снимките, макар че работата по „Кристи“ е оставила по-дълбока емоционална следа.

Месеци по-рано Суини коментира и слуховете за пластични корекции. В интервю за Allure през декември тя категорично отрече да е прибягвала до естетични процедури, заявявайки, че се страхува от игли. Актрисата подчерта, че сравненията между снимки от детството ѝ и сегашния ѝ външен вид са несъстоятелни заради професионалния грим и осветление. В отделно участие в тест с детектор на лъжата за Vanity Fair Суини отново потвърди, че не е правила никакви козметични интервенции.

Още: Сидни Суини проговори за скандала около рекламата си за дънки





Източник: БГНЕС