Сидни Суини проговори за скандала около рекламата си за дънки

Сидни Суини за първи път коментира полемиката около рекламата си за American Eagle. Припомняме, че актрисата от „Еуфория“ предизвика дебати през юли, когато се появи в кампания за американската модна марка с лозунга „great jeans“ (страхотни дънки), който някои зрители интерпретираха като двоен смисъл за „great genes“ (страхотни гени). В ново интервю за GQ Сидни настоя, че рекламата е била просто за дънки.

Какво сподели Сидни Суини относно скандала

„Знам коя съм. Знам какво ценя. Знам, че съм мил човек. Знам, че обичам силно, знам, че просто съм развълнувана да видя какво ще се случи по-нататък. И затова не позволявам на другите хора да определят коя съм“, обясни тя.

28-годишният модел сподели пред списанието, че е била изненадана от реакцията.

„Направих реклама на дънки. Реакцията определено беше изненада, но аз обичам дънки. Нося само дънки. Буквално всеки ден от живота си съм с дънки и тениска. В края на краищата знаех за какво е рекламата и дънките бяха страхотни, така че това не ме засегна по никакъв начин“, посочи тя.

Подкрепа от Тръмп и Ванс

Малко след излизането на кампанията се появи информация, че Суини е регистрирана републиканка. През август президентът на САЩ Доналд Тръмп публично похвали както актрисата, така и рекламата.

„Тя е регистрирана републиканка? О, сега рекламата ѝ ми харесва. Ако Сидни Суини е регистрирана републиканка, мисля, че рекламата ѝ е фантастична“, каза Тръмп. Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс критикува демократите, че се обиждат от „красиво момиче“, което продава дънки. Актрисата определи реакциите на Тръмп и Ванс като „сюрреалистични“.

В друго място от интервюто Сидни обясни, че почти не е следила негативните реакции.

„Снимах всеки ден. Снимах „Еуфория“, работех по 16 часа на ден и не носех телефона си на снимачната площадка. Работех, после се прибирах вкъщи и си лягах да спя. Затова не видях много от това“, сподели тя.

Източник: БГНЕС