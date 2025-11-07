Шокиращо признание в "Ергенът: Любов в рая": Готов съм да излъжа всяка за финала

Докъде са готови да стигнат участниците в "Ергенът: Любов в рая", за бъдат на финала в шоуто? Едно скандално и доста хладнокръвно признание, което бе в основата на поредния скандал по време на банкета от вчерашния епизод (6 ноември), даде яснота. Така Тихомир привлече вниманието с отговора си на въпроса "Колко жени би излъгал, за да стигнеш до финал?". Без да се замисли и без колебания той просто рязко се изрази с една дума - "Всяка!".

Този отговор повдигна сериозни въпроси сред дамите дали изобщо има шанс за истинска романтична връзка в условията на толкова безскрупулна игра. Припомняме, че в предишния епизод той призна пред всички, че Виктория, с която уж до момента е най-близък, "не е момичето за него".

Още: Заради "целенасочен тормоз": Изгониха Джан Микеле от "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕА)

Киара разкри чувствата си

Сред най-емоционалните и драматични моменти бе разговорът между певицата Киара и бизнесмена Красимир.

След напрегнатия банкет тя поиска да остане насаме с Краси, но той твърдо отказа. Въпреки отхвърлянето, Киара събра смелост и направи смело признание – тя му каза, че е влюбена в него. Отговорът на Краси обаче беше студен и далеч от очакванията ѝ. Той не пожела да разговаря и остана объркан от факта, че певицата е поставила техните въпроси пред всички по време на банкета. Този момент без съмнение бе един от най-трудните и болезнени за Киара в шоуто.

Ще съжалява ли Краси, че е избрал Шермин пред Киара - предстои да видим.

Още: Мисля, че ще умра: Екстремно преживяване в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)