Заради "целенасочен тормоз": Изгониха Джан Микеле от "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕА)

Първият епизод на "Ергенът: Любов в рая" тази седмица започна с нова доза негативни ситуации, изпълнени с крайни обидни изказвания. Участниците в романтичното шоу станаха свидетели на агресивното поведение от страна на Джан Микеле към Орлин, който през последните дни все повече показваше своята нетърпимост и неприязън към музикалния продуцент, наричайки го с неприлични думи. Изключение не правят и вчерашните събития от вечерта, когато демонстративно той става от масата и дори буквално наплюва Орлин с храна. Това предизвика бурна реакция и се наложи редактор от екипа да разговаря с Джан. Въпреки че той се опита да оправдае поведението си, като просто обясни, че "устата му е била пълна с храна", всички са категорични, че вече става дума за "целенасочен тормоз". Джан не е съгласен и се опитва да се изкара "жертва".

Оправданията и изказванията на Джан Микеле преминаха всякакви граници дори пред редакторите, които останаха изумени. Те му обясниха, че реакциите му изобщо не са правилни и са далеч от нормално човешко отношение.

Още: Уважавай мe или ще ядеш бой: Женски скандал избухна в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Двете половинки на мъжете - Габриела и Натали, останаха не само силно притеснени, но и много объркани от скандала между Джан Микеле и Орлин, който през цялото време запази хладнокръвие, без да обижда словесно по никакъв начин.

В края на епизода от екипа на шоуто са категорични в решението си за Джан Микеле - той и половинката му напускат романтичното предаване.

Реакциите на знаменитостите

След поредната агресия в риалити формат, на която зрителите станаха свидетели вчера, много от родните знаменитости излязоха с позиция по темата в социалните мрежи, като остро критикуваха Джан Микеле за меко казано арогантното му поведение. Певицата Дара, която наскоро се омъжи, очевидно не е останала безразлична. В личния си профил в Instagram тя изрази възмущението си от видяното в романтичното шоу и Big Brother.

Сред знаменитостите, които се включиха с остра реакция към риалити участниците, бе и попфолк изпълнителят Галин, който коментира, че е недопустимо хората да се държат по този начин.

Още: СЕМ наказва Big Brother: Обижда хората с различна сексуална ориентация