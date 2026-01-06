Скандална участничка в "Ергенът" напълно се промени (ВИДЕО)

Познаваме Виктория Асенова от "Ергенът" като една от най-скандалните риалити звезди. Тя показа своя труден характер и в предаването "Ергенът: Любов в рая", където също бе в центъра на вниманието заради серията от скандали, свързани с останалите участници. Припомняме, че дори самото ѝ влизане бе доста провокативно, но няма как да се забравят и острите критики, които тя чу за себе си, включително названието "цър-пър", с което и до днес някои от ергенките я наричат.

Винаги пряма и откровена, Виктория казваше всичко, което мисли - науми ли си нещо, прави го, без да се замисля. След финала на риалити формата, изглежда, че тя отново бързо е взела решение за нова корекция - а именно - да премахне хиалуронa в устните си.

В няколко поредни видеа в социалните мрежи, Вики показа как изглежда след процедурата. С типичния си изказ, включващ самоирония, тя говори за новия си външен вид, а в коментарите последователите ѝ пишат, че изглежда по-добре.

"Не мога да се възприема. Много ми е странно. Не съм се виждала така от много, много години."

Новата Виктория

В Instagram Виктория показа и визията си за посрещането на новата година, като обясни, че е готова за предстоящите 365 дни, уверена в себе си и щастлива.

"Посрещам 2026 година с усмивка и благодарност, че събрах смелост да бъда себе си, да бъда различна и да се уча от грешките си.

Радвам се, че съм здрава, защото това е най-важното.

Посрещам новата година с надеждата, че най-доброто тепърва предстои", пише Вики.

"Няма да правя планове – просто ще вървя смело и уверено към мечтите си, независимо дали съм по кецове или токчета. И да – ще пътувам, ще искам, ще опознавам и ще обичам, защото заслужавам изобилие."