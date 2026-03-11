Кейти Пери загуби съдебно дело за собственото си име

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

11 март 2026, 14:21 часа 0 коментара
Австралийската дизайнерка Кейти Пери спечели правото да продава дрехи със своето име, след като отбеляза победа в продължилия с години съдебен спор за търговската марка с американската поп звезда Кейти Пери, предаде АФП. Дизайнерката, чието рождено име е Кейти Пери, обвини своята много по-известна съименница в нарушение на търговската марка, твърдейки, че тя я е регистрирала преди певицата да стане световна звезда.

Певицата Кейти Пери, чието рождено име е Катрин Хъдсън, на свой ред твърдеше, че нейната музика вече е била популярна, когато дизайнерката е започнала да продава дрехи около 2008 г. Изпълнителката на хитовете "I Kissed a Girl", "California Gurls" и "Firework" поиска австралийската търговска марка да бъде заличена.

През 2024 г. австралийски съд отсъди в полза на певицата, произнасяйки се срещу запазването на търговската марка за дрехи. След обжалване от страна на дизайнерката Върховният съд на Австралия в крайна сметка отмени решението, след като установи, че рискът от "объркване" с изпълнителката е малко вероятен.

Още: Кейти Пери не издържа и призна всичко за майчинството

Представител на певицата Кейти Пери каза пред АФП, че въпреки съдебното дело тя "никога не е искала да закрие" бизнеса на австралийската дизайнерка, предава БТА.

