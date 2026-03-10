"2 години безброй красиви моменти": Дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов има рожден ден (СНИМКИ)

Николета Лозанова и Николай Михайлов имат прекрасен повод да празнуват днес. Тяхната малка дъщеричка - Борислава, навърши 2 годинки. Щастливите родители споделиха снимки на чаровната рожденичка и написаха мили пожелания в социалните мрежи.

Горди родители

"Преди 2 години се сбъдна едно толкова чакано щастие. Появи се ти и донесе със себе си смях, светлина и любов, която не може да се опише с думи. 2 години малки стъпки, топли прегръдки и безброй красиви моменти. Честит 2-ри рожден ден, Борислава", написа Николета Лозанова към долните кадри.

Бившият вратар не пропусна да отбележи деня със специално послание към единственото си дете.

"Моето малко момиче, днес ставаш на 2 години. Още си толкова малка, че може би няма да разбереш думите ми, но един ден ще ги прочетеш. Искам да знаеш нещо – от деня, в който се роди, ти промени всичко в живота ми. Ти ме направи по-силен, по-добър и ми показа какво означава истинската любов. Когато те гледам как растеш, разбирам колко голямо чудо си за мен. Ти си моята радост, моята надежда и най-голямото щастие в живота ми. Обещавам ти, че винаги ще бъда до теб. Честит рожден ден, мое съкровище. Ти си най-големият подарък, който животът ми даде!"

Припомняме, че Борислава е кръстена на дядо си - Борислав Михайлов, който все още е в болница след прекаран инсулт.

Николета Лозанова има още една дъщеря - Никол, от брака си с Валери Божинов.