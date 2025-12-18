Любопитно:

Отиде си емблематично име от БНТ

18 декември 2025, 16:10 часа 486 прочитания 0 коментара
Едно от емблематичните имена в Българската национална телевизия, пример за професионализъм и отдаденост, ни напусна. На 96-годишна възраст почина Иванка Антонова, по рождение Гръбчева - доайен на телевизионните режисьори в БНТ, съобщиха от телевизията. Тя работи повече от 30 години в БНТ, още от самото ѝ създаване. Направила е стотици емисии "По света и у нас" и повече от 60 предавания "Панорама". Наградена е с Почетния знак на президента за приноса ѝ към българската журналистика и телевизионна култура.

Поклонението пред Иванка Антонова ще е в неделя, 21 декември от 11.30 ч. в църквата "Свети седмочисленици".

Коя е Иванка Антонова

Снимка: БНТ

Иванка Антонова участва в първото живо предаване на Българската телевизия на 7 ноември 1959 г., което показва манифестация на пл. "9 септември" по повод 42-ата годишнина от Октомврийската революция. В същия ден стартира и първата емисия новини. Именно Иванка Антонова е зад режисьорския пулт. "Усещането беше неповторимо. Това е като първата любов. Това усещане не се забравя - първият работен ден на пулт.", казва Антонова в репортаж на БНТ по повод нейната 85-годишнина. "Когато чуя сигнала на "По света и у нас" и образния сигнал, без да искам пръстите ми търсят копчетата", споделя още Антонова. Тя признава, че един от най-паметните моменти зад пулта е, когато излъчват посрещането на космонавта Георги Иванов.

"Телевизията ме научи на много неща. Тя за мен е един прозорец в живота ми, един светъл лъч, който никога няма да изгасне, докато имам памет.", казва още Антонова. През годините тя успява да предаде любовта си към БНТ и на своите колеги. За 30 години работа в телевизията Иванка Антонова успява да остави хиляди часове заснет материал в архивите на златния фонд. Богатата ѝ биография успява да остави трайна следа в телевизионната ни история.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
