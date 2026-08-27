Съдът: Джъстин Балдони трябва да плати стотици хиляди на Блейк Лавли

Федерален съдия в Ню Йорк разпореди в сряда Джъстин Балдони и продуцентското студио зад филма "It Ends With Us" да платят на Блейк Лайвли близо 400 000 долара за адвокатски хонорари, съобщава изданието "ABC News". Решението идва, след като Лайвли поиска възстановяване на 7,5 милиона долара - сума, определена от федералния окръжен съдия Луис Лиман като "неразумна". Вместо това съдията разпореди Балдони и продуцентската му компания Wayfarer Studios да платят малко над 363 000 долара за адвокатски хонорари и 44 000 долара разноски, позовавайки се на калифорнийски закон за защита на жертви на сексуален тормоз от отмъщение, приложим единствено към исковете за клевета.

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Адвокатът на Балдони, Брайън Фрийдман, определи решението като значителна победа за клиента си, посочвайки, че присъдената сума представлява само 5% от първоначално поисканата от Лайвли. Решението идва повече от година след като Лиман отхвърли насрещния иск на Балдони на стойност 400 милиона долара срещу Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и публицистката на двойката Лесли Слоун, както и иска на Балдони за клевета срещу "The New York Times".

Драмата между Балдони и Лайвли

Източник: Getty Images; колаж: Actualno.com

Лайвли и Балдони, партньори във филма "It Ends With Us", са в правен спор от декември 2024 г., когато Лайвли подаде жалба срещу Балдони пред Департамента по граждански права на Калифорния, обвинявайки го в сексуален тормоз по време на снимките на филма, който той също режисира, както и в опит за организиране на кампания за уронване на репутацията ѝ - обвинения, отречени от Балдони и неговата компания.

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Искът на Балдони беше отхвърлен през юни 2025 г., а през април тази година съдията отхвърли и голяма част от делото на Лайвли, с изключение на исковете ѝ за отмъщение срещу екипа за връзки с обществеността на Балдони. Страните се съгласиха да уредят спора си през май тази година, предава БГНЕС.