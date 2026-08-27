Жозе Моуриньо отправи сериозна критика към звезда на Реал Мадрид, въпреки хеттрика

Жозе Моуриньо даде ясно да се разбере, че иска Килиан Мбапе да внесе значителна промяна в играта си, въпреки че хеттрикът на французина помогна на Реал Мадрид с 4:1 да победи Реал Сосиедад. В сряда португалецът застана край тъчлинията на "Бернабеу" за първия си домакински мач откакто се върна при "кралете", след като изведе отбора до победа с 2:1 като гост на Еспаньол в първия мач за сезона миналия уикенд.

Моуриньо призовава Мбапе да направи значителна промяна в Реал Мадрид

Мбапе откри резултата в 40-ата минута, но на баските им отне само четири минути да изравнят резултата, като Лука Сучич преодоля Тибо Куртоа. След почивката французинът отбеляза втория си гол за вечерта, като Джуд Белингам направи отлична асистенция, а след това асистира и за гола на Винисиус Жуниор, с който Реал поведе с 3:1. Мбапе отбеляза третия си гол и четвъртия за Реал 10 минути преди края, като с фин удар прехвърли топката, с което затвърди отличното представяне на отбора на Моуриньо.

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Ето какво каза Моуриньо за Мбапе:

Но въпреки спечелените три точки и трите гола на Мбапе, Моуриньо обясни по време на пресконференцията след мача, че би искал да види френският нападател да направи значителна промяна. На въпроса дали Мбапе може да отбележи 60 гола през този сезон, португалецът отговори: "Килиан е абсолютно невероятен играч. Но дали ще бъдат 60, 50 или 40, не мога да кажа. Предпочитам 40 с трофей, отколкото 60 без титли. Предпочитам 40, при които той работи много за отбора, отколкото 60, при които играе само за себе си, както често се случва с нападателите. Много съм доволен от него. От техническа гледна точка очевидно няма какво да се каже, но що се отнася до това да помага на отбора да се развива, да поема отговорност, да работи..."

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