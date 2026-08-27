Войната в Украйна:

На фона на поредица от дронове в Румъния: Москва обяви румънски гражданин за персона нон грата

27 август 2026, 11:44 часа 665 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
На фона на поредица от дронове в Румъния: Москва обяви румънски гражданин за персона нон грата

Служител на румънското посолство в Москва е обявен за персона нон грата, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Днес временно управляващата посолството на Румъния в Русия Лилиана Бурда е била извикана в отдела за държавен протокол на руското външно министерство и ѝ е била връчена нота от министерството, с която служител на румънското посолство в Москва е обявен за персона нон грата, се казва в изявление на руското външно министерство, публикувано на уебсайта на институцията.

Руското външно министерство подчерта, че „тази мярка е отговор на предишното необосновано решение на румънската страна да обяви служител на руското посолство в Букурещ за персона нон грата.

Дроновете в Румъния

Изгонването на румънския гражданин от Русия идва на фона на мнокоратните нахлувания на руски дронове в Румъния. 

Само днес системата за радарно наблюдение на Министерството на националната отбрана е засекла група въздушни цели в украинското въздушно пространство, в близост до границата с Румъния. Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации относно установяването на мерки за предупреждаване на населението в северната част на окръг Тулча, който е изпратил съобщение RO-Alert в 10:18 ч.

В небето са вдигнати два самолета F-18 и един военен хеликоптер, за да наблюдават ситуацията. ОЩЕ: Въздушната тревога в Румъния стана ежедневие: Пореден дрон навлезе във въздушното й пространство

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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