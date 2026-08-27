Българин е в неизвестност след смъртоносния потоп в Непал

Български гражданин е сред хората, които все още са в неизвестност след тежките наводнения в Непал. Това показва актуализираният списък на Туристическия борд на Непал от 27 август, съобщи Преслав Кондов, управител на туроператора Adventure Team Bulgaria за сайта travelnews.bg. В документа са посочени общо 644 души от различни държави се водят в неизвестност.

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"Българинът не е част от организираната туристическа група", уточни Кондов. По думите му няма информация за пострадали българи от организираната група, която се намира в Непал. Групата не е била на засегнатото място по време на бедствието.

Наводненията в северен Непал са сред най-тежките природни бедствия в страната през последните години. Районът беше връхлетян от внезапна мощна приливна вълна, предизвикана от свлачище от лед и скални маси. Бедствието разруши пътища, мостове, сгради и прекъсна комуникациите в редица населени места. Спасителните операции продължават.

По последни данни стотици хора остават в неизвестност в Непал и Тибет, като сред тях има значителен брой чуждестранни туристи и поклонници.