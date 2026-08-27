1 млн. пътувания през юли, българите са почивали най-много в Гърция

През второто тримесечие на 2026 г. 1.3 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания. От тях 67.1%, са пътували само в страната, 26.9% - само в чужбина, а 6.0% са пътували както в страната, така и в чужбина, сочат данните на НСИ.

В сравнение със същото тримесечие на 2025 г. броят на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се увеличава с 4.4%. Най-много са пътували българските граждани на възраст 45 - 64 години - 502 000, или 38.2% от всички пътували лица.

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 190.30 евро в страната и 480.63 евро в чужбина.

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Гърция и Турция - фаворити при чуждестранните почивки

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2026 г. са 1 037 700, или с 3.1% повече от юли 2025 година. Регистрирано е увеличение с 4.2% на пътуванията с цел почивка и екскурзия и с 4.0% - с други цели, докато тези със служебна цел намаляват с 2.4%.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 263.9 хил., Турция - 261.2 хил., Румъния - 95.8 хил., Германия - 58.4 хил., Сърбия - 56.0 хил., Италия - 40.8 хил., Франция - 35.7 хил., Република Северна Македония - 33.3 хил., Австрия - 32.6 хил., Испания - 31.8 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 49.5%, следвани от пътуванията с други цели - 35.8%, и със служебна цел - 14.7%.

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Посещенията на чужди граждани в България са 1 979 700, или с 1.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е намаление с 2.7% на пътуванията с цел почивка и екскурзия, докато тези със служебна цел и с други цели се увеличават съответно с 1.7% и 0.1%. Транзитните преминавания през страната са 37.5% (743 100) от всички посещения на чужди граждани в България.