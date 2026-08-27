Кабинетът "Радев":

По 2 полета дневно от София до Бургас за "Евровизия", Австрийските авиолинии също се включват

27 август 2026, 11:27 часа 431 прочитания 0 коментара
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По 2 полета дневно от София до Бургас за "Евровизия", Австрийските авиолинии също се включват

След като Бургас беше избран за домакин на "Евровизия 2027" се работи активно за осигуряването на още повече възможности за пътуване за всички гости на събитието.

От 2 май 2027 г. Bulgaria Air ще свързва София и Бургас с директни полети, като в някои дни ще изпълнява до два полета дневно, предлагайки повече удобство и по-добри възможности за връзки през столицата, съобщиха от Летище "Бургас".

Между 2 и 19 май Bulgaria Air ще изпълнява до два полета дневно между София и Бургас, включително допълнителни следобедни и сутрешни честоти.

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"А ако идваш от чужбина, можеш да стигнеш до Бургас с удобно прекачване през София и нашата мрежа от над 20 дестинации в Европа и Близкия изток. Ще летим с новите ни Airbus A220", съобщиха от националния авиопревозвач.

Билетите вече са в продажба

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"Полетите ще бъдат изпълнявани между 2 и 19 май, като към традиционния ни вечерен полет добавяме и следобеден в дните преди конкурса и по време на конкурса, а след приключването добавяме и сутрешен полет. След 15-и добавяме сутрешен полет, който пък да отговори на обратното търсене за пътниците, които желаят да летят до София и след това да си хванат международни полети към Европа", обясни Десислава Александрова, ръководител "Продажби" в Bulgaria Air.

"За нас е гордост, че разполагаме с чисто нови самолети тип "Airbus A220". Това са най-новите самолети във флота ни и осигуряват максимален комфорт при пътуване както в икономична, така и в бизнес класа", допълни тя.

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Полетите са в продажба от вторник.

"Интерес вече наблюдаваме – виждаме огромен интерес - както от индивидуални пътници, така и имаме запитвания от организирани групи. Имаме чуждестранни пътници, имаме и български, но повечето, разбира се, са чуждестранни", заяви Александрова.

По-ранни полети от Австрия

Има още една добра новина за феновете на "Евровизия 2027", които ще пристигнат от Европа.

Austrian Airlines стартира по-рано полетите си между Виена и Бургас, за да осигури още повече възможности за пътуване в периода на песенния конкурс.

Полетите Виена - Бургас стартират от 8 май 2027 г., съобщиха още от Летище "Бургас"

"Благодарение на мрежата на авиокомпанията, феновете на "Евровизия" ще могат да достигнат Бургас удобно от многобройни дестинации в Европа и по света само с една връзка", допълниха от летището.

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Полети Евровизия Летище Бургас Евровизия 2027
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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