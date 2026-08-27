Българският шампион се размина с колосална премия от УЕФА, но все пак ще прибере сериозна сума от ШЛ

Българският шампион Левски остана на крачка от класиране в груповата фаза на Шампионска лига. "Сините" мечтаеха за участие в най-престижния европейски турнир за първи път от 20 години насам. Те имаха всички шансове да го направят, след като достигнаха до плейофите от предварителната фаза след победи над Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати. Единствено гръцкият шампион АЕК Атина стоеше на пътя на голямата мечта. Първата среща, изиграла се в София, завърши 0:0, но абсолютно всичко се обърка за "сините" в реванша на гръцка земя.

Левски със специална премия от УЕФА, която получиха само седем клуба

Отборът на Хулио Веласкес допусна съкрушителна загуба с 0:4 във втория мач с АЕК. По този начин, освен с участие в Шампионска лига, "сините" се разминаха и със сериозна премия от УЕФА. Европейската централа осигурява бонус от 18,62 милиона евро за всички участници в основната фаза на най-елитния клубен турнир. Левски все пак ще се задоволи с класирането си за Лига Европа, където също ще получи известна сума, макар и далеч по-скромна.

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За участието си във втория по сила европейски турнир Левски ще получи 4,31 милиона евро, които се полагат на всички отбори. Освен това в касата на "сините" ще постъпи още един бонус от УЕФА. Става въпрос за сума в размер на 4,29 милиона, които се дават на всички отбори, отпаднали в плейофния кръг на Шампионска лига. По този начин "сините" станаха един от само седемте клуба, които взимат подобна премия.

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