В помощ на Колумбия: Бионсе дарява колосална сума след земетресението

Певицата Бионсе обяви, че ще направи лично дарение от 1 млн. долара в подкрепа на усилията за възстановяване в Колумбия след земетресението с магнитуд 7,4, опустошило региона Чоко по-рано този месец, съобщи изданието "Rolling Stone". Според прессъобщение на нейната компания Parkwood Entertainment сумата е предназначена за осигуряване на храна и жилищни материали за най-тежко засегнатите от бедствието райони. В съобщението хората, желаещи да помогнат допълнително, са насочени към организациите Food for The Poor и World Central Kitchen, които работят на място в засегнатите зони.

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По данни на Асошиейтед прес, позоваващи се на колумбийското правителство, най-малко 312 души са загинали, а 29 000 къщи са били разрушени вследствие на земетресението на 10 август. Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси съобщи, че около 69 000 души - близо 10 процента от населението на Чоко - са били засегнати или разселени от бедствието, по данни на АП.

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Дарението на Бионсе се присъединява към усилията на други артисти с връзка с Колумбия. Миналата седмица певицата Шакира обяви ангажимент от 1,25 млн. долара за възстановяването на 10 училища и университети чрез своята фондация. Сумата включва вноски от няколко партньори - 500 000 долара от самата Шакира и компанията Live Nation, още 500 000 долара от Глобалния фонд за образование на ФИФА за граждани и 250 000 долара от Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите (CAF). Средствата ще бъдат насочени чрез фондацията на Шакира Fundación Pies Descalzos за възстановяване на училища и връщане на децата в класните стаи.

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"Това, което ме тревожи най-много, е училищата да не бъдат възстановени, след като приключи извънредното положение", заяви Шакира пред журналисти. Тя добави, че мястото е скъпо за нея, тъй като е виждала как учениците растат в неговите класни стаи, и изрази желание то да бъде възстановено отново, предава БГНЕС.