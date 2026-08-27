Първият победител на US Open 2026 е ясен!

Първият трофей на US Open вече е при новия си собственик. Каролина Мухова и Якуб Меншик вдигнаха титлата на смесени двойки в Ню Йорк. В поредното доказателство за доминацията на чешкия тенис именно тази олимпийска двойка стигна до финала и триумфира, добавяйки първа титла от Големия шлем в колекциите си, макар и не на сингъл. Чехите победиха олимпийската шампионка Белинда Бенчич и финалиста от Ролан Гарос Флавио Коболи в тайбрек с резултат 6:3, 1:6, (10:6) на стадион "Артър Аш".

Чешкият тандем Мухова - Меншик триумфира в Ню Йорк

Мухова и Меншик бяха в синхрон през цялата седмица, като издигнаха отборния си дух на ново ниво, носейки съчетани екипи. Помогна и фактът, че имат един и същ спонсор на екипировката, а Мухова се свърза в навечерието на шампионата, за да съгласува цветовете с нищо неподозиращия Меншик. Тя беше предложила комбинацията от розово и бордо, въпреки че партньорът ѝ, който е с 10 години по-млад от нея, не се ориентираше в нюансите на червеното.

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На корта обаче нямаше такъв проблем. Мухова и Меншик спечелиха три от четирите си мача чрез тайбрекове до 10 точки, като по пътя си към първата си титла от Големия шлем победиха олимпийски медалисти в двойки като Томи Пол и Ема Наваро, както и Даниил Медведев и Мира Андреева.

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