Челси избра заместник на Енцо Фернандес

Настоящият трансферен прозорец е като влакче на ужасите за Челси и може би все още предстоят няколко големи завоя, преди да затвори. След като вече похарчиха около 350 милиона паунда за девет нови попълнения, "сините" рязко преместиха фокуса си от купуването към продаването. С 39 футболисти от първия отбор, които в момента фигурират в състава, Челси значително надвишава ограничението от 25 играчи за регистрация във Висшата лига.

Челси трябва да продава, но все пак следи заместник на Фернандес

Късна оферта от Манчестър Сити за Енцо Фернандес все още може да принуди Челси да се върне на пазара за заместник на полузащитника, а след ужасяващото представяне на Роберт Санчес в понеделник, нуждата от нов вратар стана невъзможно да се пренебрегне. С оглед на това, ето как би изглеждал идеалният край на трансферния прозорец за "сините" на Шаби Алонсо. Ако Фернандес напусне, отборът ще се нуждае от първокласен полузащитник, доказал се в Англия и с голям потенциал, който да заеме мястото му. В Лондон вече са избрали Алекс Скот, който отговаря идеално на изискванията. Според информациите "сините" вече са получили три отхвърлени оферти от Борнемут, който остава категоричен, че 23-годишният играч е недостъпен.

ОЩЕ: Манчестър Сити готов да счупи рекорда на Висшата лига за един от трансферите на лятото

Но всяка позиция си има цена, и предложение от около 80 милиона паунда би било трудно за "черешите" да откажат. От финансова и стратегическа гледна точка това е ход, при който всички печелят. Ако Фернандес наложи преминаването си в Манчестър Сити за 120-130 млн. паунда, замяната на играч, който вече не иска да бъде на "Стамфорд Бридж", със Скот за 80 млн. паунда би оставила Челси с готов за Висшата лига заместник и солидна нетна печалба.

Сагата с Фернандес може и да заема всички заглавия, но разчистването на състава трябва да бъде основният приоритет на Челси тази седмица. Ако се направи правилно, "сините" биха могли потенциално да приберат над 270 млн. лири.

ОЩЕ: Реал Мадрид продаде нападател на клуб, свързан с Челси