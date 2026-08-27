Пореден клуб отказа милионите на Ливърпул: На "Анфийлд" още нямат заместник на Салах

Докато през миналото трансферно лято Ливърпул счупи всички класации, като подобри рекорда за най-скъп футболист във Висшата лига цели два пъти, то тази година мърсисайдци не са и наполовина толкова активни. След привличането на Жереми Жаке, Виктор Муньоз и Роналд Араухо, "червените" търсят още един флангови футболист, с когото да подсилят атаката, но до този момент удариха на камък три пъти. Според италианския журналист Фабрицио Романо Крисъл Палас е отказал офертата на Ливърпул за крилото Исмаила Сар.

Кристъл Палас отказа 50 милиона паунда на Ливърпул

Ливърпул все още си търси флангови футболист, с когото да замени напусналата легенда Мохамед Салах. След като друг клуб от Висшата лига вдигна цената на свое крило, сега "червените" са се насочили към Исмаила Сар от Кристъл Палас. Те са предложили 50 милиона паунда за сенегалеца, но "орлите" са ги отказали, като са обявили Сар за непродаваем. Желанието на футболистът е да се присъедини към Ливърпул, но в Лондон са категорични. От Крисъл Палас вече отказаха оферти и от Галатасарай за него.

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Исмаила Сар вкара 21 гола миналия сезон

Исмаила Сар се присъедини към Кристъл Палас през лятото на 2024 г. от Марсилия срещу само 15 милиона евро. Според специализирания сайт "transfermarkt" в момента пазарната му оценка е 45 милиона евро. През миналия сезон Сар записа 45 мача във всички турнири, в които вкара 21 гола и даде 2 асистенции. Той впечатли и на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, където изигра 4 мача, вкара 4 гола и даде 1 асистенция за Сенегал.

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