До дни: Левски взима още една звезда на Локомотив Пловдив

Левски ще привлече още една звезда на Локомотив Пловдив. Става въпрос за 28-годишния вратар на „черно-белите“ Боян Милосавлийевич. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите ръководството на „сините“ вече се е свързало с колегите си от „Лаута“, за да стартират преговори за трансфера на швейцареца, като се очаква в близките дни сделката да бъде финализирана и той да бъде представен официално.

Боян Милосавлийевич е оценен на 750 000 евро

Боян Милосавлийевич пристигна в Локомотив Пловдив в края на януари 2025 година. Той акостира на „Лаута“ без пари, тъй като договорът му с кипърския Анортозис изтече и не бе подновен. Стражтът бързо се превърна във водещ играч в състава на „смърфовете“ като до момента има на сметката си общо 58 мача за тима във всички турнири. В тях швейцарецът е допуснал 56 попадения, а 21 пъти е успял да опази мрежата си „суха“. Милосавлийевич има договор с Локомотив до лятото на 2027-ма, като според портала „Transfermarkt“ цената му е около 750 000 евро.

Шефовете на Левски са в отлични взаимоотношения с колегите си от „Лаута“

През последните години Левски често пазарува от Локомотив Пловдив и двете ръководства са в отлични взаимоотношения. В началото на 2025-та „сините“ привлякоха Оливер Камдем от „смърфовете“, а малко по-късно при столичани пристигна и нападателя на „черно-белите“ – Хуан Переа.

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