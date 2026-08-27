Войната в Украйна:

До дни: Левски взима още една звезда на Локомотив Пловдив

27 август 2026, 11:27 часа 430 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
До дни: Левски взима още една звезда на Локомотив Пловдив

Левски ще привлече още една звезда на Локомотив Пловдив. Става въпрос за 28-годишния вратар на „черно-белите“ Боян Милосавлийевич. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите ръководството на „сините“ вече се е свързало с колегите си от „Лаута“, за да стартират преговори за трансфера на швейцареца, като се очаква в близките дни сделката да бъде финализирана и той да бъде представен официално.

Боян Милосавлийевич е оценен на 750 000 евро

Боян Милосавлийевич пристигна в Локомотив Пловдив в края на януари 2025 година. Той акостира на „Лаута“ без пари, тъй като договорът му с кипърския Анортозис изтече и не бе подновен. Стражтът бързо се превърна във водещ играч в състава на „смърфовете“ като до момента има на сметката си общо 58 мача за тима във всички турнири. В тях швейцарецът е допуснал 56 попадения, а 21 пъти е успял да опази мрежата си „суха“. Милосавлийевич има договор с Локомотив до лятото на 2027-ма, като според портала „Transfermarkt“ цената му е около 750 000 евро.

Боян Милосавлийевич Локомотив Пловдив

Шефовете на Левски са в отлични взаимоотношения с колегите си от „Лаута“

През последните години Левски често пазарува от Локомотив Пловдив и двете ръководства са в отлични взаимоотношения. В началото на 2025-та „сините“ привлякоха Оливер Камдем от „смърфовете“, а малко по-късно при столичани пристигна и нападателя на „черно-белите“ – Хуан Переа.

ОЩЕ: Болезнена вечер в Атина: Левски отпадна от Шампионска лига след крушение срещу АЕК

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Локомотив Пловдив Боян Милосавлевич
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес