Дисертация на хоризонта: След Залужни и Сирски реши да става учен

Бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски е постъпил в докторантура в Националния университет по отбрана на Украйна след освобождаването му от поста, съобщи hromadske на 26 август. Информацията е получена от източник от обкръжението на Сирски. Източникът е уточнил също така пред изданието, че след освобождаването си Сирски е преминал планов медицински преглед и е признат за годен за военна служба, решил е да остане в редиците на украинските въоръжени сили и е отказал цивилни длъжности. А в университета ще се занимава със систематизиране и предаване на натрупания от него военен опит на украински и западни военнослужещи.

В момента Сирски обмисля темата на бъдещата си дисертация. По-рано през юли вече имаше подобна информация от украинското ръководство, че Сирски и бившият началник на Генералния щаб Андрий Гнатов няма да напускат армията, а ще продължат да служат. Тогава hromadske съобщи, че дейността им няма да бъде свързана с оперативното командване.

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Припомняме, че предшественикът на Сирски на поста главнокомандващ - Валерий Залужни защити дисертацията си дори още докато бе действащ главнокомандващ — през декември 2023 г. той получи степен доктор по философия по право. А малко след това, през февруари 2024 г., бе освободен от поста. Той премина и военно-лекарска комисия още през зимата на 2024 г., преди окончателното му освобождаване от военна служба, и комисията го бе освободила от военна служба "по здравословни причини".

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