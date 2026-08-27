Спорт:

Дисертация на хоризонта: След Залужни и Сирски реши да става учен

27 август 2026, 11:49 часа 684 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Дисертация на хоризонта: След Залужни и Сирски реши да става учен

Бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски е постъпил в докторантура в Националния университет по отбрана на Украйна след освобождаването му от поста, съобщи hromadske на 26 август. Информацията е получена от източник от обкръжението на Сирски. Източникът е уточнил също така пред изданието, че след освобождаването си Сирски е преминал планов медицински преглед и е признат за годен за военна служба, решил е да остане в редиците на украинските въоръжени сили и е отказал цивилни длъжности. А в университета ще се занимава със систематизиране и предаване на натрупания от него военен опит на украински и западни военнослужещи.

В момента Сирски обмисля темата на бъдещата си дисертация. По-рано през юли вече имаше подобна информация от украинското ръководство, че Сирски и бившият началник на Генералния щаб Андрий Гнатов няма да напускат армията, а ще продължат да служат. Тогава hromadske съобщи, че дейността им няма да бъде свързана с оперативното командване.

Още: Залужни отписа НАТО: Алиансът изостава от Русия, Украйна да забрави за присъединяване

Припомняме, че предшественикът на Сирски на поста главнокомандващ - Валерий Залужни защити дисертацията си дори още докато бе действащ главнокомандващ — през декември 2023 г. той получи степен доктор по философия по право. А малко след това, през февруари 2024 г., бе освободен от поста. Той премина и военно-лекарска комисия още през зимата на 2024 г., преди окончателното му освобождаване от военна служба, и комисията го бе освободила от военна служба "по здравословни причини".

Разкол по време на война? Зеленски директно попита Залужни ще се кандидатира ли за президент

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
дисертация докторантура война Украйна Валерий Залужни Олександър Сирски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес