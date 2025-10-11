Отиде си актрисата Даян Кийтън

Актрисата Даян Кийтън е починала на 79 години. "PEOPLE" потвърждава, че легендарната актриса е починала в Калифорния в събота, 11 октомври. "В момента няма повече подробности, а семейството ѝ е помолило за уединение в този момент на голяма тъга", казва неин говорител. Кийтън става известна през 70-те години благодарение на ролята си във филмите "Кръстникът" и сътрудничеството си с режисьора Уди Алън.

Снимка: Getty Images

Тя печели "Оскар" за най-добра актриса за ролята си в "Ани Хол" от 1977 г. Дългата ѝ кариера включва филми като "Клъб "Първа съпруга", многобройни сътрудничества с режисьора Нанси Майърс и поредицата "Книга за възрастни". Актрисата е родена в Лос Анджелис през 1946 г. като Даян Хол и е най-голямата от четири деца. Баща ѝ е бил строителен инженер, а майка ѝ е била домакиня.

Въпреки това Кийтън смята, че майка ѝ е мечтала за нещо по-голямо. "Тайно в сърцето си тя вероятно е искала да бъде някакъв вид артист", споделя актрисата пред "PEOPLE" през 2004 г. „Тя пееше. Свиреше на пиано. Беше красива. Беше моя защитница."

Снимка: Getty Images

Кийтън участва в театрални постановки в гимназията, а след като завършва през 1964 г., продължава да се занимава с драма в колежа. Но скоро напуска колежа и се премества в Ню Йорк, за да се опита да направи кариера в театъра. Тя приема моминското име на майка си, Кийтън, за професионално име, защото вече има регистрирана Даян Хол в Actors' Equity.

През 1968 г. Кийтън е избрана за ролята на дубльорка на Шейла в мюзикъла "Коса" на Бродуей. През 2017 г. тя разказва пред списание "PEOPLE", че по това време се е борила с булимия, след като режисьорът на мюзикъла ѝ казал, че трябва да отслабне, макар че тя не го вини за заболяването си. "Повярвайте ми, това беше свързано с прекомерна нужда от повече. Твърде много. Беше психично заболяване", каза тя. "Станах майстор в криенето. Криех всякакви доказателства – как да се увериш, че никой няма да разбере? Водиш много странен начин на живот. Живееш в лъжа", обясни тя за заболяването си. В крайна сметка се възстановява благодарение на терапията, но казва, че булимията ѝ е отнела и способността да се наслаждава на времето си на Бродуей.

Даян Кйтън и Уди Алън през 1970 г., снимка: Getty Images

След това Кийтън участва в бродуейското шоу на Алън "Play It Again, Sam", което има премиера през 1969 г. Тя получава номинация за "Тони" за ролята си.

Дебют в киното

Дебютът ѝ в киното е през 1970 г. във филма "Lovers and Other Strangers", но големият ѝ пробив идва, когато Франсис Форд Копола я избира за ролята на Кей Адамс, приятелката на Майкъл Корлеоне, изигран от Ал Пачино, във филма "Кръстникът", излязъл през 1972 г. Филмът е базиран на романа на Марио Пузо, но Кийтън не е прочела бестселъра преди прослушването си и не е знаела за какво се отнася филмът.

Снимка: Getty Images

"Мисля, че най-милото нещо, което някой е направил за мен... е, че ме избраха за роля в "Кръстникът", а аз дори не бях прочела книгата. Не знаех нищо", разказва тя пред "PEOPLE" през 2022 г. "Просто ходех на кастинги. Мисля, че за мен това беше невероятно. И тогава трябваше да прочета книгата."

Филмът е огромен успех и спечели "Оскар" за най-добър филм. Кийтън повтори ролята си в "Кръстникът II" от 1974 г., който също е триумф и спечели "Оскар" за най-добър филм. Тя се завръща за "Кръстникът III" от 1990 г., който е последният филм от поредицата.

Снимка: Getty Images

Кийтън продължава да сътрудничи на Уди Алън, като се появява във филмовата версия на "Play It Again, Sam", излязла през 1972 г., "Sleeper" от 1973 г. и "Love and Death" от 1975 г. Въпреки ранния си успех, Кийтън продължава да бъде обзета от несигурност и никога не гледа собствените си филми. "Просто не ми харесва как изглеждам и как звуча", казва тя през 1975 г.

През 1977 г. Кийтън играе главната роля в "Ани Хол" на Алън. За тази роля печели "Оскар" за най-добра актриса. Гардеробът на Ани наподобява този на Кийтън, пълен с мъжки дрехи, жилетки и структурирани панталони, а филмът затвърждава мястото на актрисата като икона на стила. Мнозина спекулират, че филмът е базиран на връзката между Кийтън и Алън. През 1977 г. тя казва пред "The New York Times": "Не е вярно, но има елементи на истина в това."

Снимка: Getty Images

Кийтън отново си сътрудничи с Алън в "Интериори" от 1978 г., "Манхатън" от 1979 г. и "Мистериозно убийство в Манхатън" от 1993 г. Тя също така защитава Алън след обвиненията в сексуално насилие от страна на неговата доведена дъщеря Дилън Фароу. "Обичам го", казва тя пред "The Guradian" през 2014 г.

Другите филмови роли на Кийтън включват "В търсене на г-н Гудбар" от 1977 г., "Червените" от 1981 г., "Стреляй по луната" от 1982 г. и "Малката барабанистка" от 1984 г. Тя работи с Майърс за първи път през 1987 г. във филма "Бебешки бум". Те се събират още три пъти: в "Бащата на булката" от 1991 г., "Бащата на булката II" от 1995 г. и "Нещо трябва да се промени" от 2003 г., който носи на Кийтън още една номинация за "Оскар". На въпроса коя от тези продукции обича най-много, Кийтън отговаря пред "Vulture" през 2020 г.: "Честно казано, може да ви се стори сантиментално, но аз обожавам филмите "Бащата на булката". Те бяха толкова трогателни".

Снимка: Getty Images

Кийтън участва заедно с Голди Хоун и Бет Мидлър във филма "Клуб "Първа съпруга" от 1996 г., който разказва за три жени, чиито съпрузи са ги напуснали заради по-млади жени. Комедията завършва с трите жени, които пеят песента "You Don't Own Me" на Лесли Гор. Кийтън споделя пред "The Hollywood Reporter" през 2023 г., че по време на снимките е била "винаги малко нервна и притеснена", защото Хоун и Мидлър са "наистина невероятни актриси".

По-късните роли на Кийтън включват "Семейният камък", "Защото аз така казах", "В търсене на Дори", "Книга за възрастни" (и неговото продължение) и "Помс". Тя направи рядко телевизионно участие с главна роля в минисериала на HBO от 2016 г. "Младият папа". Кийтън работи и като режисьор, като режисира документалния филм "Раят" от 1987 г., "Затварям" от 2000 г. и един епизод от "Туин Пийкс".

Снимка: Getty Images

През 2021 г. Кийтън участва в музикалния клип "Ghost" на Джъстин Бийбър. Тя е и активна потребителка на Instagram, където публикува новини от живота си, размисли за кариерата и приятелствата си и хвали хората, които обича. Гледайки назад към кариерата си, Кийтън казва пред "PEOPLE" през 2019 г.: "Не знам нищо и не съм научила нищо. Стареенето не ме е направило по-мъдра. Без актьорството щях да бъда неудачница."

Кийтън никога не се е омъжвала. "Днес си мислех, че съм единствената от моето поколение актриси, която е била неомъжена през целия си живот", обясни тя през 2019 г. "Наистина се радвам, че не съм се омъжила. Аз съм странна. Спомням си, че в гимназията едно момче дойде при мен и ми каза: "Един ден ще станеш добра съпруга." А аз си помислих: "Не искам да бъда съпруга. Не."

Снимка: Getty Images

Имала е романтични връзки с Уди Алън, Ал Пачино и Уорън Бийти. "Талантът е толкова привлекателен", отбеляза тя пред "PEOPLE". Кийтън има две деца, дъщеря Декстър и син Дюк, които осинови съответно през 1996 и 2001 г. "Майчинството не беше желание, на което не можех да устоя, а по-скоро мисъл, която ми се въртеше в главата от много дълго време. Затова се хвърлих в това", сподели тя пред "Ladies' Home Journal" през 2008 г.