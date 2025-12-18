Като две капки вода: Дъщерята на Гуинет Полтроу с емблематична визия от 90-те (СНИМКИ)

Холивудската звезда Гуинет Полтроу и дъщеря ѝ Ейпъл Мартин определено са като две капки вода - те доказа това с общата си поява на червения килим в сряда вечерта. Моделът се появи на премиерата на "Marty Supreme" в Ню Йорк, облечена в рокля на майка си от колекцията на Calvin Klein, пресъздавайки емблематичната ѝ визия от 90-те. Носителката на Оскар за първи път носи роклята за премиерата на екранизацията на "Ема" по Джейн Остин през 1996 г.

Снимка: Getty Images

Комбинирайки стилната черна рокля с обувки на Маноло Бланик и бижута на Tiffany & Co., Ейпъл също копира прическата на майка си, за да завърши визията.

gwyneth paltrow's daughter apple martin pic.twitter.com/ENIi3tnDND — 𝓕avs (@favspopculture) December 17, 2025

Както Ейпъл, така и нейният брат Моисей (чийто баща е фронтменът на Coldplay Крис Мартин) присъстваха на премиерата, за да подкрепят Гуинет, която има главна роля комедийно-драматичния филм, вдъхновен от живота на американския състезател по тенис на маса Марти Райзман (изигран от Тимъти Шамале).

Още: Бракът на Гуинет Полтроу и Брад Фалчък започва с грешка: Ето за какво съжаляват

За събитието Гуинет също беше подбрала тоалета си в стила на Ейпъл – зашеметяващ модел черна рокля от кадифе на Valentino Haute Couture.

Снимка: Getty Images

Гардеробът на Гуинет Полтроу

Гуинет по-рано разкри, че дъщеря ѝ обича да "заема" дрехи от нейния гардероб и има специална слабост към роклите ѝ от 90-те на Calvin Klein. Актрисата е запазила всички свои емблематични визии в огромен архив и споделя, че винаги се е надявала дъщеря ѝ да иска да носи тези дрехи.

"Тя изважда всякакви неща. Много обича всичките ми рокли от 90-те на Calvin, а също и Prada от 90-те, които също са много", каза Гуинет пред Vogue в съвместно интервю с Ейпъл по-рано тази година. "Понякога просто се обличаме за забавление и тя слага моите рокли за "Оскар" и подобни неща. Забавляваме се много.".

Още: Голямата дъщеря на Клаудия Шифър е нейно копие (СНИМКИ)

Снимка: Getty Images

Актрисата признава, че започнала да пази дрехите си още "около 15–20 години преди да се роди" Ейпъл. "Не просто виждам някой топ, виждам момент от живота си и всички обстоятелства около него. Винаги съм пазила всичко с надеждата един ден да имам дъщеря, която да иска да ги носи."

Възхищавайки се на гардероба на известната си майка, Ейпъл я определя за истинска "кралица", що се отнася до модата. Въпреки това, синът ѝ е на друго мнение и остава критичен към стила на Гуинет. През 2021 г. тя обясни: "Синът ми никога не харесва, когато нося нещо разкриващо, като леко прозрачно или твърде ниско или твърде високо деколте. Той иска да се обличам много консервативно, когато излизам навън.", цитират я от "Daily Mail".