Тайното място на Мадона, което нарича "свой рай"

Кралицата на попа Мадона каза, че Маргейт – някога западащ английски морски курорт, е нейната "идея за рая", съобщи Би Би Си. Музикалната икона пусна в Инстаграм снимки от художествена изложба и изказа почитта си към Трейси Емин – световноизвестна художничка и нейна приятелка от над 25 години, като я нарече "перла".

Почит към английския град Маргейт и художничката Трейси Емин

В продължение на години Емин подкрепя родния си град със страст и с вяра в неговата красота, залеза и небето. Тя коментира поста на Мадона, казвайки, че Маргейт привлича "толкова готини, креативни и интересни хора".

Попзвездата пише, че Емин е създала творческа общност на брега на морето в графство Кент, предоставяйки възможности на млади артисти. "Когато и да отида там, се чувствам, сякаш съм попаднала в мечта", добавя певицата.

В своето съобщение Мадона разкрива, че винаги е била почитател на "изключително личната и провокативна работа" на Емин. Певицата, продала рекордно много записи, казва, че Емин е създала нещо „много забележително“ с резидентската си програма, която дава на младите артисти място да рисуват и да живеят в продължение на няколко месеца – хора, „които иначе не биха имали място, на което да рисуват и да развиват своя талант“.

Мадона, която сама изковава кариерата си на основата на личното си преоткриване и страстта да предизвиква социалните норми, написа: "Била съм там няколко пъти и винаги съм поразена от отдадеността и страстта на всички тези артисти".

"Не само това, но изглежда целият град е населен и изпълнен с творческа енергия… Писатели и пърформанс артисти, фотографи и художници. Това е моята идея за рая", пише Мадона.

„Освен това, там хапвам в моя любим италиански ресторант, чието име няма да дам на никого, защото всички ще отидат там“, казва кралицата на попа.

Световната суперзвезда добавя, че е хубаво да сподели нещо, което „не е за омраза и убийство“, а е празник на човешката креативност и способността на изкуството да издига хората и да ги обединява, цитират я от БТА.