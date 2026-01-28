Разговор с отвъдното: Шарън Стоун черпи вдъхновение от духове за изкуството си (ВИДЕО)

Актрисата Шарън Стоун, известна с ролята си в "Първичен инстинкт", преминава през истинско "артистично пътешествие" между киното и живописта. За своите нови творби тя открито признава, че общува с духовете, които ѝ помагат да създава уникалните си портрети. "Мисля, че този канал наистина се отвори, защото толкова много членове на семейството ми починаха и това се случи много бързо през последните три години и половина", сподели Стоун пред "Extra". "Аз наистина чувам този по-висш разум да ми говори. Когато тези портрети започнаха да се появяват, те наистина разговаряха с мен."

Актрисата признава, че изпитва нужда да благодари на духовете, след като завърши картините си. "Мисля, че е нещо наистина специално, когато ми позволят да видя душата им", обяснява тя. "Вярвам във вселенското съзнание и чувствам, че някой ми е позволил достъп до своето съзнание, за да нарисувам портрет на човек, когото не познавам. Чувствам се изключително благословена."

Още: Шарън Стоун се влюби на червения килим: Вече има нов член в семейството (СНИМКИ)

Разтърсващата история за една от творбите

Една от най-въздействащите ѝ творби е портретът "Him", вдъхновен от дух, който първоначално се е затворил в себе си. "Когато започна да ми говори, беше изключително травматично. Разказа ми, че се е удавил на кораб, където е бил окован в трюма", споделя Стоун. "Когато го рисувах и преживявах неговата травма, беше силно емоционално и дълбоко разтърсващо."

"Him" е част от серията "Rogues Gallery", която включва няколко портрета на духове от различни епохи. В официалното изявление за проекта се посочва: "Тези невиждани досега творби на Стоун са силни, смразяващи портрети на духовете на хора от различни времена, които тя наскоро е започнала да канализира, докато рисува."

Още: Музика от отвъдното: Ед Шийрън планира да издаде албум след смъртта си

Шарън уточнява, че портретът "Him" изобразява дух на поробен човек, удавил се в Източнокитайско море. "Беше му много трудно да ми говори, защото като поробен човек не му е било позволено да говори свободно. Той ме накара да преживея удавянето му заедно с него", казва Стоун.

С новите си творби Шарън Стоун доказва, че за нея изкуството не е само форма на изразяване, а и дълбоко духовно преживяване – мост между видимия и невидимия свят.