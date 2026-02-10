Анджелина Джоли се появи в смела "гола" рокля на премиерата на новия си филм (СНИМКИ)

Анджелина Джоли блесна на премиерата на предстоящия си филм "Couture" в Париж, в понеделник - 9 февруари, появявайки се в смела, но елегантна рокля в "гол стил". 50-годишната актриса пристигна в мрежестата рокля, украсена със сребристи флорални мотиви, ресни и къси ръкави, като съчета визията с ефирни черни обувки на тънки високи токчета. Тя добави семпли диамантени обеци, а русата ѝ коса бе стилно оформена.

Снимка: Getty Images

Филм с лична история

Анджелина Джоли играе главната роля в "Couture" заедно с Ела Румпф, Аниер Анеи и Луи Гарел. Синопсисът гласи: "Американската режисьорка Максин пристига в Париж за Седмицата на модата в пътуване между живота и смъртта, изправена пред предизвикателства и самооткриване." Актрисата е привлечена от ролята на Максин заради сюжетната линия на героинята с рак на гърдата.

Снимка: Getty Images

Любимата майка на Анджелина, Маршелин Бертранд, почина през 2007 г. след продължителна борба с рак на яйчниците и гърдата. Това накара звездата от "Лара Крофт: Томб Рейдър" да премине през двойна мастектомия и да ѝ бъдат отстранени яйчниците и фалопиевите тръби.

Тя носеше мутацията на гена BRCA 1, която имаше и майка ѝ, и която значително увеличаваше риска ѝ от рак на яйчниците или гърдата, припомня "Hello!"

"Филмът е много лична история за мен", сподели Джоли пред TIME France, като похвали режисьорката Алиса Винокур за това, че се е справила с чувствителната тема "с такава деликатност". "Твърде често филмите за женските борби – особено за рака – говорят за край и тъга, рядко за живота. Трудностите, болестите и болката са част от нашето съществуване, но важно е как се справяме с тях."