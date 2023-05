Тейлър Суифт защити фен от охраната на неин концерт (ВИДЕО)

"Хей, спри!", изкрещява певицата, а след това уточнява: "Тя е добре, не правеше нищо!". Случката се разиграва по време на изпълнението на песента "Bad Blood"

Въпреки че не е ясно какво точно се е случило по време на инцидента, потребителите на социалните мрежи, които твърдят, че са присъствали на концерта, казват, че Суифт е защитавала фен от прекалено агресивен охранител, който е бил в близост до сцената, пише "Billboard".

"Тейлър крещеше на охранителя, защото тoй ни буташе от барикадата, вместо просто да ни каже да се преместим", написа един от присъствалите. "Ние не хвърляхме нищо, не крещяхме, тя дойде да танцува и да пее до нас и това предизвика агресията от страна на охраната."

