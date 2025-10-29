Ужасен човек без капка чар: Петте най-големи вражди на Мадона

Като всяка истинска голяма звезда, Мадона приема титлата си на Кралица на попа изключително сериозно. Но, подобно на монарх от Средновековието, тя често действа според принципа "Отсечете им главите". Всъщност, Кралицата на попа и Кралицата на сърцата от "Алиса в страната на чудесата" имат доста общо – и двете са властни, плашещи и несравними владетелки на своите царства. Едната управлява измислен свят, а другата – не по-малко фантастичната, но съвсем реална поп сцена. И горко на онзи, който посмее да не се подчини на заповедите ѝ.

Снимка: Getty Images

Мадона заема уникално място в музикалната вселена, което никой не може да повтори, но тази позиция върви и с огромно его – и с цяла колекция от злопаметни и дребнави вражди. Разбира се, тя не е единствената скандалджийка в музиката, но що се отнася до излишни конфликти и звездни капризи, именно тя държи короната.

През годините, докато доминира класациите и изгражда статута си на глобална икона, Мадона развива и "страничен бизнес" – да влиза в кавги с почти всички: от поп диви до изгряващи звезди, които може би застрашават нейния трон.

Припомнете си пет от най-дребнавите вражди на Мадона, събрани от списание "Far Out".

Елтън Джон

Снимка: Getty Images

Тяхната вражда продължи десетилетия и започна в началото на новия век, когато Елтън Джон обвини Мадона, че пее на плейбек. Оттам започнаха дългогодишни взаимни обиди. Екипът на Мадона отвърна, че тя "няма навика да злослови по адрес на други артисти" – иронично твърдение, предвид броя на скандалите с нейно участие.

В крайна сметка, двамата заровиха томахавката, след като се срещнаха на Saturday Night Live и дори публикуваха общи снимки в социалните мрежи.

Лейди Гага

Блондинка, ексцентрична, с множество хитове – не е чудно, че Гага често е наричана "новата Мадона". Но за самата Мадона това е обида, а не комплимент. Сходството между хита "Born This Way" и "Express Yourself" от 1989 г. предизвика открита вражда между двете.

"Мадона и аз сме много различни", заяви Лейди Гага през 2016 г. "Аз свиря на много инструменти, пиша музиката си сама, работя с часове в студио. Аз съм продуцент и автор, не просто изпълнител."

Въпреки напрежението, през 2019 г. двете бяха заснети да се прегръщат на "Оскар"-ите, което сложи край на спора – поне засега.

Бой Джордж

Снимка: Getty Images

"Всеки гей обича Мадона, а няма никой по-гей от мен", шегуваше се Бой Джордж, но това не му попречи да я нарече "ужасен човек без капка чар". Конфликтът тръгнал още през 80-те, когато Джордж мислел, че са приятели. Една вечер в хотел в Ню Йорк Мадона пристигнала с Шон Пен и просто се направила, че не го вижда.

"Тя е твърде самовлюбена, за да спомене дори името ми", казва той. Мадона, в свой стил, никога не му отговори.

Джанет Джаксън

Снимка: Getty Images

Любовните истории и семейните драми рядко свършват добре. Мадона обидила Джанет Джаксън, докато била на среща с брат ѝ Майкъл Джаксън.

По-късно, когато Джанет беше попитана за приликите с него в музикално отношение, тя отвърна хладно: "Това е денс музика, да, но... това, което аз правя, има класа."

Мадона твърдяла, че е "много изненадана от враждебността", защото "никога не се е срещала с нея". При следващата им среща напрежението се стопило, но урокът останал: никога не обиждай семейството на човека, с когото вечеряш – особено ако това е семейство Джаксън.

Шер

Снимка: Getty Images

Кралицата на попа срещу Богинята на попа — сблъсъкът беше неизбежен. Шер нарече Мадона "груба и разглезена", но винаги подчертаваше, че я уважава за постиженията ѝ и за това, че една жена е успяла да доминира над цялата музикална индустрия.

С времето напрежението между тях отшумя, а двете дори позираха заедно на събития. Как точно са постигнали мир – дали чрез посредници, или с божествена намеса – остава загадка, но за феновете това беше истинско чудо, припомня БГНЕС.