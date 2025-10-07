Викове от радост в "Игри на волята": Феномените се измъкнаха от Изолатора (ВИДЕО)

В понеделник (6 октомври) станахме свидетели на изключително представяне от страна на синьото племе в "Игри на волята". Феномените постигнаха впечатляваща победа в екстремното предаване и се завърнаха в Резиденцията след седмица, прекарана в сериозни лишения. Въпреки че стартираха съревнованието със забавяне, Сините показаха силен отборен дух и заслужено триумфираха в битката за територия. Най-малобройното племе на Лечителите претърпя тежка загуба и ще прекара следващата седмица в Изолатора.

Тежко трасе с множество препятствия

Преди да стъпят на Арената, отборите избраха новите си водачи. Новият съюз на Николета, Ивайло и Александра избра начело на Жълтите да застане фермерът Кристиан. Сините поведе Калин, докато в знак на доверие от страна на доминиращата в момента коалиция, капитанският пост бе поверен на завърналата се от Блатото д-р Коеджикова.

Битката за територия изправи участниците пред тежко трасе с множество препятсвия, изискващи прецизна игра в екип. След успешното предположение в кастинг битката в събота, Завоевателите получиха преднина от две минути пред своите опоненти, която обаче не успяха да задържат дълго. По-добре построената стратегия на Феномените им позволи да наваксат изоставането си и да грабнат победата и ключа към Резиденцията. Жълтите останаха втори, а липсата на физическа сила и организация при Лечителите им отреди последното място.

Тази вечер (7 октомври) бойното поле на Дивия север ще приветства нови воини, търсещи своята следваща победа. Тримата капитани ще се изправят един срещу друг в ожесточен сблъсък, след който победителят ще трябва да вземе съдбоносно решение.

