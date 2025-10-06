Първият сигурен участник в следващия сезон на "Игри на волята" е ясен (ВИДЕО)

Спиращите дъха моменти в "Игри на волята" през изминалата седмица приключиха с битката от епизода в събота вечер (4 октомври), когато стана ясен първият сигурен участник в следващия сезон на екстремното шоу. Това е любителят на силни усещания Николай Бенковски. Той победи поляризиращия бивш участник от шести сезон Симеон Кралев в кастинг битка на Арената.Съревнованието противопостави двамата претенденти в тежък двубой с множество трудни за изпълнение препятствия. Ветеранът Кралев натрупа ранна преднина, която се стопи заради проблеми във финалния елемент. Новобранецът Бенковски се възползва от забавянето на опонента си и грабна победата. Племето на Завоевателите бе избрало именно него за свой победител, което им донесе предимство в следващата битка за територия.

Още: Това ли е големият победител в "Игри на волята" 7?

Бедстващите обитатели на Блатото Йоана, Радостина и Недялко приветстваха пратените в изгнание вчера Карина и Сапунджиева. Двете новодошли ще могат да извоюват мястото си във Войната на племената обратно след броени дни, когато ще се проведе и следващата индивидуална битка на Победителите.

Последният отпаднал

Запомняща се битка за спасение сложи край на участието на неврохирурга и воин от племето на Лечителите д-р Георги Петров в приключенското риалити “Игри на волята”.

Снимка: Игри на волята: България/Facebook

В изпълнения с напрегнати моменти дуел, той се изправи срещу представителя на Феномените Александър, чиято победа му донесе награда от 100 златни гроша и нова увереност за предстоящите предизвикателства в надпреварата.

Още: Силен участник в "Игри на волята" отпадна заради предателство (ВИДЕО)