Влезе в магазин, за да вземе храна: Отстраниха Томи от "Игри на волята" (ВИДЕА)

06 ноември 2025, 09:43 часа 0 коментара
Влезе в магазин, за да вземе храна: Отстраниха Томи от "Игри на волята" (ВИДЕА)

Безпрецедентна ситуация в приключенското риалити "Игри на волята" напълно промени хода на състезанието. Грубо нарушение на правилата от страна на капитана на Лечителите Томи Борисов сложи край на бедстващото на Изолатора племе и му коства мястото в надпреварата. До отстраняването му от играта се стигна заради заговор за набавяне на хранителни продукти, в разрез с правилата на екстремното риалити.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от ИГРИ НА ВОЛЯТА: БЪЛГАРИЯ (@igri.na.voliata.bulgaria)

На Арената участниците научиха, че ще се борят не само за правото на спасение от номинации, но и за своето оцеляване. Битката противопостави силата, точността, баланса и хъса за победа на всички. Опитният Ивайло се превърна в герой за Сините, побеждавайки Теодор-Чикагото в изпитанието за издръжливост.

Безименните 

След разкритието за нарушението, всички съучастници в него бяха отделени в ново племе без право на флаг или име. Безименните Мирослав, Кристиан, Ивайло, Николета, Радостина и отлъчената д-р Пекин ще вземат участие в извънреден племенен съвет, за да определят първите номинирани воини тази седмица. Сапунджиева, Дино, Траян и Теодор-Чикагото пък ще се състезават под флага на Синия отбор.

Провинилият се Томи е следващият гост в подкаст поредицата “След Игрите”. Определяният от мнозина за фаворит участник разказа на водещата Ваня Запрянова за своите мотиви и за уроците, които е научил след постъпката си.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Игри на волята ТВ предавания
