Ръждавичка от "Игри на волята" с изненадваща реакция към Наталия (СНИМКИ)

В риалити предаванията всичко е възможно - съюзниците стават врагове, а конкурентите приятели. Приключенското шоу "Игри на волята" не прави изключение. И дори да има неразбирателствата между участниците в едно племе, накрая хубавите чувства взимат превес и така се получава едно необикновено приятелство, каквото е това между Симона и Наталия от Феномените. Ръждавичка доказа това още след като Наталия отпадна от надпреварата, а момичето не успя да сдържи сълзите си, слушайки думите ѝ за сбогуване.

Едно необикновено приятелство

С пост в личния си Instagram, "звездата" на тазгодишния сезон, както я определят много зрители, разчувства последователите си и трогна много от тях с думите си към Наталия.

"Ако някой в началото на играта ми беше казал, че ще страдам толкова много за Нати, надали щях да му повярвам. Но ето , че с необикновената Наталия имаме едно необикновено приятелство", пише Ръждавичка към снимка с Наталия, на която двете позират с широки усмивки.

"Благодаря ти за подкрепата, за думите и за това, което си", допълва още тя.

Към поста си Симона добавя и кратко видео с откъс от последните думи на куклената актриса.

Публикацията на Ръждавичка предизвика много положителни коментари от страна на нейните фенове. С кадрите още веднъж тя доказа, че въпреки напрежението на арената, предавания като "Игри на волята" създават истински и ценни приятелства.

