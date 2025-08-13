Възможно НЛО? Мъж засне мистериозен обект във въздуха, докато снима кучето си (ВИДЕО)

В началото на август британец по случайност станал свидетел на неочаквано явление високо в небето. Докато разхождал кучето си сред природата, британският гражданин на име Андрю Клифтън решил да снима домашният си любимец. На видео той записал как хвърля фризби към кучето, а то скача във въздуха, за да го хване. Неочаквано обаче на заден план в клипа е заснета необикновен бързо преминаващ обект високо в небето. С просто око това трудно може да бъде забелязано, но на забавен каданс личи, как мистериозен блясък се спуска към земната повърхност.

Истината за загадъчната светлина

Клипът бързо се е разпространил в различни онлайн платформи и доби популярност сред интернет потребителите, като мнозина от тях смятат, че необичайната "бляскава точка" в небето е била от НЛО.

Видеото е публикувано във Facebook група за НЛО и в социалната мрежа X и има над 7 милиона гледания, съобщи SWNS, предава New York Post.

Според онлайн информация от различни източници, британецът, заснел кадрите, сам смята, че това може да е някакъв високотехнологичен военен апарат, тъй като има база на Кралските военновъздушни сили (RAF) в близост до мястото, където се е разхождал.

Други хора пък предполагат, че може да се касае за ракета, свръхзвуков обект или дори извънземен НЛО, но официална потвърдена версия няма.