"МиГ-29 ни вади от ситуацията": F-16 на парада за Гергьовден и колко още трябват на българските ВВС

Руските изтребители МиГ-29 засега спасяват българските военновъздушни сили (ВВС). Това заяви генерал-майор Николай Русев, командир на българските ВВС. Той беше категоричен, че една ескадрила изтребители F-16 т.е. 16 самолета е крайно недостатъчна за нашата армия, като даде примери какво става в съседни на България и близки до нас държави. Например - Гърция има 240 изтребителя, включително мисли за Rafale. Румъния има 60 изтребителя F-16 и се готви да купува още. Полша ще събере "въздушен флот" от 100 различни видове изтребителя.

Според генерал-майор Николай Русев, две ескадрили ще са достатъчни за българските ВВС. От думите му пред БНТ излезе, че е по-добре втората ескадрила да е от по-евтини самолети, за да е "F-16 тежката артилерия". Сега България вече разполага с 8 изтребителя F-16, чакаме още 8. Същевременно обаче Русев даде конкретен пример за модел - многоцелеви изтребители пето поколение F-35, които са "стелт" самолети.

Генералът беше категоричен, че обслужващите МиГ-овете български военнослужещи, мъже и жени, "изнемогват" и отново предупреди, че самите руски изтребители имат "срок на годност" - 2029-2030 година. Всичко по тях поддържаме сами, само двигателите не можем - за тях помощ получаваме от Полша, поясни висшият военен. Съответно, до 2029-2030 година трябва да сме готови с F-16, каза той. По думите му, вече има 6 подготвени български пилоти за бойни полети и дежурства на F-16, до ноември, 2026 година трябва да станат 12.

Колкото до парада на Гергьовден, Русев потвърди, че ще има изтребители F-16, но не каза колко.

"Вижте колко е обсегът на "Пейтриът"

По темата дали Гърция ни пази с ПВО системи "Пейтриът" (Patriot), генерал-майор Русев призова да се види какъв е обсегът им и че всъщност гръцката ПВО "покрива" много малка част от българската територия -

По темата с ПВО и зенитно-ракетни комплекси, Русев даде интересна информация. В момента ВВС има договор за доставка на само 1 нов комплекс, но се планира да бъдат закупени общо 6. Освен това има план за доставка на 7 радара, необходими за работата на българската ПВО, обаче нито един договор още не е сключен. За всички планирани проекти генерал-майор Русев се надява, че ще минат по механизма SAFE - този механизъм, известн като рамката за превъоръжаване на Европа.

За американските самолети на летище "Васил Левски" висшият военен не пожела да коментира в детайли, но увери, че ползи за българските ВВС от присъствието на тези американски самолети.