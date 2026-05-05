Американски чиновници насилствено налагат американско гражданство на децата на руски дипломати. "Нека се обединим в подкрепата си за тези мъченици, които непоколебимо поеха този удар на съдбата от наше име. Помислете колко трудно трябва да е за тези, които освен паспортите си получиха недвижими имоти и чувал с пари – с такава тежест няма връщане назад" - това написа един от много популярните Z-канали "Военный Осведомитель", който брутално осмя изявление на дългогодишната говорителка на руското външно министерство Мария Захарова.

Какво каза Захарова?

"Държавният департамент или тези, които стоят зад американското дипломатическо прикритие, започнаха да предоставят американско гражданство на деца на руски консулски служители, родени в американски юрисдикции, преди да навършат пълнолетие, буквално насила, под претекст на "jus soli", залегнал в Конституцията на САЩ, и предполагаемо ограничения характер на консулския имунитет", обяви Мария Захарова.

Захарова твърди, че "американците са започнали да използват тази дискриминационна практика срещу руския персонал през 2023 г.". Тя цитира американски документи и разпоредби, които ясно посочват, че децата на чуждестранни дипломати не получават американско гражданство по "jus soli", "тъй като се ползват с дипломатически имунитет".

"Настоящото засилване на незаконното предоставяне на американско гражданство от страна на Държавния департамент на децата на служители на руски дипломатически мисии – гражданство, от което те не се нуждаят, но от което местните власти не им позволяват да се откажат – се случва именно сега, когато, въз основа на споразумения между руските и американските лидери, се правят опити за премахване на подобни "дразнители", добави Захарова. Руското външно министерство не възнамерява да толерира подобни атаки срещу имунитета на роднините на дипломатите, подчерта Захарова.

"Руската страна не признава налагането на американско гражданство на руски граждани, родени от нашия дипломатически, административен, технически и консулски персонал в САЩ. Ще изискваме американците да потвърдят във всеки конкретен случай, че новороденото не е под юрисдикцията на САЩ", заяви тя. Захарова "изрази загриженост", че разликата в подхода може да се обясни с психичното здраве на американските служители, но не посочи конкретни примери или имена.

Ирония и страхове в Русия

"Военный Осведомитель" обаче специално използва тази част от думите на Захарова, за да иронизира как "горките" дечица на руските дипломати им дават "имоти и чувал с пари": "Дълбоката държава в САЩ създаде нов проблем, за да окаже натиск върху руските дипломати, игнорирайки факта, че това се превръща в най-яркия пример за упадъка на прословутата "американска демокрация".

"Изглежда абсурдно, но колкото и странно да звучи, подобни твърдения имат някакво основание" - това обаче пише в публикация на друг Z-канал, популярния "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Ето какво още пише той:

"САЩ предоставят гражданство на всеки, роден на тяхна територия, но това не се отнася за децата на дипломати. Според Захарова обаче практиката е различна за руските служители.

Защо това изобщо би било необходимо? Например, децата на дипломати често следват стъпките на родителите си и когато към такива деца, родени в САЩ, внезапно се обърнете с фразата "Между другото, вие вече сте наш гражданин!", това опростява вербуването, независимо дали чрез изнудване или подкупи. Освен това, такива деца са много по-лесни за екстрадиране в САЩ, ако бъдат арестувани в чужбина, ако случайно работят за СВР или други агенции на позиции без имунитет. И няма значение, че никога не са виждали дори американския си акт за раждане – за местен съд ще е достатъчен с лист хартия".

