Парно, високи цени, крадени коли: Омбудсманът обяви каква работа свърши

Над 6000 граждани получиха компенсация от Топлофикация заради различни ремонти през зимата. По отношение на формулата за сградна инсталация има какво да се работи и това, което ме притеснява е, че няма нищо ново в нея. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева пред bTV. Според нея с новата формула за сградна инсталация не се отчита индивидуалното потребление на всеки един гражданин. Идват изравнителните сметки през лятото, така че ще видим, добави Велислава Делчева. Още: Нормалното провеждане на матурите е под въпрос: Омбудсманът с притеснения

Високи цени, крадени коли

От началото на годината огромна част от жалбите са свързани с високите цени. В тази посока омбудсманът е в пряка връзка с КЗП и КЗК. „В много малка част от случаите има установено необосновано увеличаване на цените. Това, което ще направя като първа стъпка е да регулирам законодателната дейност на депутатите с истинските проблеми на гражданите. От няколко месеца насам органите не се справят с увеличението на цените“, посочи омбудсманът.

Над 5000 жалби са постъпили в сградата на националния защитник тогава, когато се почувстват ощетени от действия и бездействия на държавните институции.

Делчева коментира схемата за крадените автомобили тип втора ръка. Тя отчете, че над 100 коли има, които в момента са иззети заради схемата.

Схемата – коли, които са взети на лизинг, договор за наем или кредит, биват закупувани от различни търговци, обикновено в чужбина и трето лице, без да знае затова закупува колата в България.

Тя призова обществото да купува коли само от проверени търговци. „За мен е много важно МВР да даде най-добрите съвети на граждани как да постъпват. МВР трябва да започне да работи с европейските си партньори, защото тази схема е на европейско ниво“, предупреди омбудсманът.

Окол 113 автомобила са обявени за издирване от други европейски държави.

