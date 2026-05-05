Надявам се София да не бъде наказвана политически

05 май 2026, 8:48 часа
"Надявам се градът да не бъде наказан политически" - това заяви пред БНТ столичният кмет Васил Терзиев, визирайки смяната на властта в България и абсолютното мнозинство в парламента на формацията на експрезидента Румен Радев "Прогресивна България".

Моментално водещата на сутрешния блок на националната телевизия Христин Христова напомни на Терзиев, че зам.-кметът по финанси на София Иван Василев изглежда по-близък до "Прогресивна България". Неговото име е спрягано за следващ финансов министър, но това дотук са единствено спекулации без никакво потвърждение.

Същевременно Терзиев изрази надежда, че сега вече държавата ще помогне законово и оперативно за развитието на Витоша. "Да се надяваме, че следващата зима може да изглеждат по-различно нещата", каза той относно по-лесния достъп до Витоша и възможностите за туризъм.

