225 случая на морбили, 28 000 поставени ваксини

Случаите на морбили у нас растат и вече са общо 225 в 7 области на страната.

14 случая са отхвърлени поради липсата на лабораторни данни за морбилна инфекция.

Най-много са регистрираните случаи във Враца - 150. Болни са регистрирани и в областите Плевен (48), Ловеч (18), София-град (4), Варна (3), Монтана (1) и София-област (1).

Още: Четири случая на морбили са потвърдени за седмица в Ловешко

Разпределението по области спрямо заболяемостта е, както следва: Враца - 102,74 случая на 100 000 население, Плевен - 22,29 случая на 100 000 население, Ловеч - 16,24 случая на 100 000 население, София-град - 0,31 случая на 100 000 население, Варна – 0,69 случая на 100 000 население, Монтана – 0,89 случая на 100 000 население и София-област - 0,45 случая на 100 000 население.

84% от заболелите или 189 случая са деца.

Източник: iStock

Кои боледуват най-много

Заболелите по възрасти:

Още: Все повече случаи на морбили в България: Какво да правим при контакт със заразен?

под 1 г. – 20 заболели – заболяемост 37,43 заболели на 100 000 население

1-4 г. – 61 заболели - заболяемост 26,37 заболели на 100 000 население

5-9 г. – 62 заболели - заболяемост 20,43 заболели на 100 000 население

10-14 г. – 33 заболели – заболяемост 10,52 заболели на 100 000 население

15-19 г. – 15 заболели - заболяемост 4,61 заболели на 100 000 население

20-24 г. – 7 заболели - заболяемост 2,46 заболели на 100 000 население

25-29 г. – 3 заболели - заболяемост 1,11 заболели на 100 000 население

30-34 г. – 5 заболели - заболяемост 1,46 заболели на 100 000 население

35-39 г. – 3 заболели - заболяемост 0,70 заболели на 100 000 население

над 40 г. – 16 заболели - заболяемост 0,41 заболели на 100 000 население

118 от заболелите не са ваксинирани, поради ненавършена възраст или други причини, а при 19 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени 28 194 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.