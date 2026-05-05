Еди Рама подкрепи Кание Уест и обяви негово шоу в Тирана (ВИДЕО)

Американският рапър Кание Уест ще изнесе концерт в Тирана на 11 юли, предадоха албаноезични медии, като се позоваха на публикация на албанския премиер Еди Рама в социалните мрежи. Министър-председателят качи във Facebook кратко видео с кадри от концерти на изпълнителя и написа към него: "11 юли в Тирана".

Събитието в Тирана това лято ще се проведе на фона на масово отменяне на концерти на Кание Уест из цяла Европа заради антисемитски изказвания на изпълнителя в миналото, отбелязва британското списание за музика NME. Негови шоута бяха отменени вече във Великобритания, Франция, Швейцария и Полша.

Рапърът, сега известен като Йе, пусна новия си албум "Bully" през март и трябваше да направи световно турне, но музикалният фестивал Wireless в Лондон през юли, на който той трябваше да е хедлайнер, предизвика широки критики и впоследствие беше отменен.

Ще се строи временен стадион

По неофициална информация в Тирана се планира изграждането на временно място, където концертът да се проведе, пише още NME. Според сведения на информационния портал "Balkanweb" събитието ще се проведе на временния стадион "Eagle Stadium", който ще разполага с 60 000 места. Изграждането на мястото обаче предизвика дебат в Албания, тъй като стадионът ще бъде демонтиран дни след концерта. Критици твърдят, че средствата за строежа му, които предполагаемо възлизат на около 50 милиона евро, биха могли да бъдат инвестирани в постоянна спортна инфраструктура.

Твърди се, че концертът на Кание Уест ще допринесе за туризма в Албания и международния ѝ имидж, но високите цени на билетите и еднодневният характер на събитието добавят сериозни съмнения, отбелязва порталът.

Албанският журналист Джердж Пренга заяви пред косовската телевизия "Клан Косова", че се очаква строежът на временния стадион да продължи около шест седмици. Той информира, че билетите за концерта ще бъдат в продажба от 5 май и ще струват от 99 евро нагоре, съобщава БТА.