Криви шосета и маркировки, цъфнал като пролетта асфалт: Набързо направените пътища за Giro D’Italia

Новият асфалт, положен за Giro D’Italia при Долна Баня цъфна като пролетта. Това е констатацията на екипа на Европейския център за транспортни политики, който с изумление констатира фрапиращи пропуски в качеството на положения асфалт на много места в страната, откъдето ще мине колоездачната обиколка.

По-рано от центъра обърнаха внимание на кривия и вълнообразен нов път II-82. "2 сантиметра асфалт и крива маркировка" - това беше оценката на експертите за отсечката.

"Така се готвим да посрещнем едно от най-големите състезания в света на колоездачния спорт – Giro D’Italia. Че ще приемем състезанието се знае от юли миналата година. Но както винаги – всичко се прави в последния момент. Костенец е на около 50–60 км от столицата – толкова ли беше трудно за председателя на АПИ да проследи подготовката и да не прави за смях цялата държава? Това е абсолютен провал", твърдат от центъра.

Криви пътища и маркировки, "ремонт на ремонта"

Екипът на Диана Русинова прави проверка и установява, че освен, че маркировкатае изкривена, едната пътна лента е практически стеснена – с риск за безопасността на движението. На много места вместо единична непрекъсната линия пък има двойна, защото операторът на машината за пътна маркировка не се е справил.

"Пътните банкети не са почистени, има повредени ограничителни системи (мантинели). Банкетите не са окосени и профилирани, а на много места дори са се завирили. Тревата в обхвата на пътя не е почистена и е висока около 40–50 см. Да не говорим колко изсъхнали или надвиснали над пътя дървета не са почистени. Щеше да е срамно, ако не беше жалко", коментира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Тя допълни, че на отсечката маркировката е правена веднага след полагането на асфалт, което е рецепта за провал на изпълнението.

Малко след като скандалът с пътя стана публичен, преди ден властите решиха да направят "ремонт на ремонта" и да премахнат сгрешената маркировка.

"Асфалтът между Костенец и Долна Баня вече се "мие" с водоструйка. След сериозното обществено недоволство от съмнителния ремонт по трасето, по което съвсем скоро ще премине Giro D’Italia, започна премахване на компрометираната маркировка. Това се прави със специализирана, високотехнологична машина за демаркиране – първата по рода си в България. Работи на принципа на водоструйка, но с много по-високо налягане, което позволява премахване на старите слоеве. В Европа този метод отдавна е стандарт – първо се премахва старата маркировка, след което се полага нова. Само че там подобна техника не би трябвало да засяга самия асфалт… нещо, което тук очевидно се случва, защото е некачествен", коментират от центъра.

Кметът Васил Терзиев пред БНТ

Основната част от организацията на Giro D’Italia, включително ремонти, е поета от държавата. "Ефектът за туризма е огормен" - всичко това каза кметът на София Васил Терзиев. И уточни, че е важно какво се случва след края на събитието.

Една от големите промени в структурата на Столична община е да има човек, "фокусиран само и единствено върху велоинфраструктурата", добави Терзиев с уточнение, че се надява да има по-голямо развитие и създаване на веломрежа като инфраструктура в София. "Не искам да маркираме някаква работа, искам да се придвижим повече към това, което се случва в много европейски градове - повече хора да оставят колите за сметка на велосипедите", каза още столичният кмет.