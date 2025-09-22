Откриха труп на екопътека в Смолян, една от версиите е убийство

Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало на екопътека "Невястата", съобщи за БТА окръжният прокурор Недко Симов. Той посочи, че е намерен човешки труп и се работи по всякакви версии, една от които е убийство. Очаква се на място да пристигне съдебен лекар, за да направи оглед на тялото. Събират се всякакви доказателства. Сигналът е подаден тази сутрин. Образувано е досъдебно производство.

На мястото на престъплението има екипи на полицията и се извършват огледи, каза за БТА Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. "Едва когато приключи работата на терен, ще може да се даде повече информация по случая", допълни Стоилова.

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че в началото на месец август в Борисовата градина в София бе открит труп на мъж, за когото по-късно стана ясно, че е бил треньор по тенис, но е започнал да употребява наркотици и алкохол. Именно тези негови зависимости бяха посочени от разследващите като най-вероятна причина за смъртта на 39-годишния мъж.

Трупът му беше открит на метри от Националния стадион "Васил Левски", близо до входовете на сектор "В", а по тялото му имало наранявания в областта на ръцете, краката и главата.