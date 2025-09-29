Ще тестват заедно сирените и системата BG-Alert в Смолян

В сряда - на 1 октомври 2025 г., от 11:00 ч. ще се проведе техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и на системата за мобилно известяване BG-ALERT, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. За БТА тя посочи, че двата акустични сигнала ще бъдат с продължителност от по две минути. Гласовите сигнали ще се повторят по три пъти.

По време на теста ще се чуят гласовите указания „Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка“, след което национален сигнал за тревога, гласово съобщение „Ще чуете националния сигнал за край на тревогата“, след това национален сигнал за край на тревогата и накрая гласово указание „Внимание! Внимание! Внимание! Край на проверката“.

Сирените и съобщенията са само за проверка на техническата готовност и не означават възникнала реална опасност, допълни Стоилова. Тя призова гражданите да запазят спокойствие и да не предприемат действия за евакуация.

