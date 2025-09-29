Войната в Украйна:

Ще тестват заедно сирените и системата BG-Alert в Смолян

29 септември 2025, 16:09 часа 292 прочитания 0 коментара
Ще тестват заедно сирените и системата BG-Alert в Смолян

В сряда - на 1 октомври 2025 г., от 11:00 ч. ще се проведе техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и на системата за мобилно известяване BG-ALERT, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. За БТА тя посочи, че двата акустични сигнала ще бъдат с продължителност от по две минути. Гласовите сигнали ще се повторят по три пъти. 

Още: Пожар гори над Сливница, активираха BG-Alert

По време на теста ще се чуят гласовите указания „Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка“, след което национален сигнал за тревога, гласово съобщение „Ще чуете националния сигнал за край на тревогата“, след това национален сигнал за край на тревогата и накрая гласово указание „Внимание! Внимание! Внимание! Край на проверката“.

Още: За втори път задействаха системата BG-ALERT в Средец, властите призовават за незабавна евакуация (ВИДЕО)

Сирените и съобщенията са само за проверка на техническата готовност и не означават възникнала реална опасност, допълни Стоилова. Тя призова гражданите да запазят спокойствие и да не предприемат действия за евакуация.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: В Хасково активизираха BG- ALERT заради жегите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Сирени система за ранно оповестяване BG Alert информация 2025
Още от Смолян
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес