Хаос по пътя за Пампорово, автомобили закъсаха

Множество автомобили са закъсали по пътя към курорта Пампорово, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова. В района на курорта вали обилен сняг. Три екипа на полицията са на място и се опитват да помагат на шофьорите. Осем са закъсалите автомобила в района на почивна станция "Мирчо войвода". Отделно има закъсали коли и до разклона за хотел "Финландия".

В последните минути е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване, съобщи заместник-областният управител Андриян Петров.

Лошо време

През нощта облачността ще е значителна, в западната половина от страната и в североизточните райони с превалявания от сняг, а по Южното Черноморие – от дъжд.

Минималните температури ще бъдат между минус 4 и 1 градуса, по Черноморието и в крайните югозападни райони – около 3-5 градуса, а в София – минус 2 градуса.

Максималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса, в София – около 3 градуса.

В планините ще бъде облачно, в масивите от западната половина от страната – с превалявания от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0 градуса, на 2000 метра – около минус 4 градуса.