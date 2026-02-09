Спорт:

В седмицата на любовта и виното: Шарено и ненормално време

Ще видим кратък снежен период в понеделник и вторник (9-10 февруари), като първо ще завали дъжд, а през нощта и сняг. Това си е предпоставка за рискове по пътищата, тъй като се очакват заледявания. Максималните температури днес ще са между 4 и 9 градуса, а утре ще е по-студено. Вторник и сряда сутринта термометрите ще падат до минус 3 – минус 4 в Северна България. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

В средата на седмицата времето ще се успокой, слънцето ще се покаже, а температурите ще се повишат - между 5 и 10 градуса в сряда, а в четвъртък – от 8 до 13-14 градуса.

В петък отново се очакват значителни валежи от дъжд. „Ранните прогнози допускат временно интензивни дъждове с гръмотевични бури, мощни пориви на вятъра и дори градушки в източната половина на страната. Повишава се рискът от наводнения и разливи по реките“, каза синоптикът.

В събота, навръх празника на любовта и виното, облачността ще е с разкъсвания и сравнително оскъдни валежи. Преминаващи смущения ще носят валежи от дъжд и сняг в дните 15-16 февруари, след това и около 20 февруари.

Виолета Иванова
