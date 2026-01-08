Лайфстайл:

Авария остави без ток част от община Златоград

08 януари 2026, 13:56 часа 320 прочитания 0 коментара
Авария остави без ток част от община Златоград

Част от община Златоград е с прекъснато електроснабдяване заради аварирал далекопровод, съобщи за БТА заместник областният управител на Смолян Андриян Петров. Сред засегнатите от аварията населени места са Кушла, Пресока и махала Белите камъни, уточниха от Общинската администрация. 

Още: Вече навсякъде в София има ток

Работи се за отстраняване на аварията, очаква се в близките часове електрозахранването да бъде възстановено, каза Петров.

Още: Близо един милион са вече умните електромери в мрежата на ЕРМ Запад

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Електрозахранване Златоград спиране на тока липса на ток
Още от Смолян
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес