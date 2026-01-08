Авария остави без ток част от община Златоград

Част от община Златоград е с прекъснато електроснабдяване заради аварирал далекопровод, съобщи за БТА заместник областният управител на Смолян Андриян Петров. Сред засегнатите от аварията населени места са Кушла, Пресока и махала Белите камъни, уточниха от Общинската администрация.

Работи се за отстраняване на аварията, очаква се в близките часове електрозахранването да бъде възстановено, каза Петров.

