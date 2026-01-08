Заради валежите: Свлачища и паднали камъни в Смолянско

Интензивните валежи активизираха свличането на земни маси в област Смолян, каза за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) – Смолян. Последният сигнал е от тази сутрин за паднали камъни по направлението село Смилян – село Арда. В момента те се разчистват.

Според дежурния в ОПУ валежите, които паднаха в областта през последното денонощие, са предпоставка за преовлажняване на скатовете.

Екипи на пътноподдържащата фирма са на терен и непрекъснато обхождат пътищата в региона и разчистват падналите земни маси.

От пътното управление призоваха шофьорите да бъдат по внимателни и да се движат със съобразена скорост.

