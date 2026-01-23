Любопитно:

Ледена синя зона в Смолян

Паркингите от синята зона в центъра на Смолян втори ден са непочистени от снега, видя репортер на БТА. Зоните за платено паркиране вече са заледени и без следи от опесъчаване.

Проверява се сигнал за заледяване по пътя Широка лъка – Девин, съобщиха от Областното пътно управление.

Опасности от подхлъзване има по пешеходната зона на Смолян, която вчера бе почистена с химически препарат за разтопяване на 10-сантиметровата снежна покривка. Следите от разтопения сняг днес са се превърнали в ледени участъци.

Спасиана Кирилова
