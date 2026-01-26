Затворена е част от ски зоната в Пампорово: Кои писти работят

Част от ски зоната в Пампорово е затворена заради лоши метеорологични условия, казаха за БТА от Планинската спасителна служба. Заради обилните валежи от дъжд не работят 2, 3, 4, 5 и 5а. Останалите, по-равни трасета, са отворени.

Снежна покривка около 15 сантиметра. Лифтовете в курорта работят.

Днес за областите Смолян и Кърджали е обявен оранжев код за обилни валежи.

