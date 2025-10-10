Войната в Украйна:

20 градуса, но и сняг. Времето в началото на седмицата до 16 октомври 2025 г.

Ще има ли дни, които да компенсират прекалено бързото застудяване? Всички очакваме малко повече слънце и топлина. В началото на следващата седмица  вятърът постепенно ще отслабне, към сряда-четвъртък ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде от слаб до умерен. В понеделник, 13 октомври, ще бъде все още предимно слънчево, с разкъсана висока облачност, показва прогнозата за времето.

Понеделник и вторник

Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, в западната част на Дунавската равнина, където вятърът ще е все още до умерен от северозапад, ще са до 12 градуса, а максималните - ще са предимно между 15 и 20 градуса. Във вторник, 14 октомври, облачността бързо ще се увеличи, на много места ще превали дъжд, а в планините над 1600 метра - сняг. Температурите ще започнат да се понижават.

Сряда и четвъртък

На 15 и 16 октомври, в сряда и четвъртък, времето ще се задържи предимно облачно с превалявания от дъжд, главно в Северна България, а в планините над 1200 метра ще превали сняг. Минималните температури ще са предимно между 1 и 6 градуса, по Черноморието - до 8-10 градуса, а максималните температури ще са предимно между 13 и 18 градуса.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
