Kaufland черпи с култура за 20-ия си рожден ден

Компанията подкрепя националното турне „Пътят към сцената“ на дипломантите от НАТФИЗ и ще раздава билети за постановките им

По повод 20-ата си годишнина Kaufland България стартира кампанията „Рожденикът черпи с култура“, в която до края на годината ще раздаде десетки билети за театрални постановки на своите лоялни клиенти в 13 града в цялата страна. В играта за билети може да се включи всеки клиент, притежаващ Kaufland Card като активира специалния купон в своя профил. Купоните ще бъдат налични в профилите на клиентите с избран предпочитан филиал в града, в който ще се играе постановката.

Театралните постановки са част от националното турне на дипломанти от НАТФИЗ – „Пътят към сцената“, на което Kaufland България е официален партньор. С него компанията подкрепя младите актьори и им дава възможност да представят своя талант пред публика в цялата страна.

В рамките на два месеца завършващи актьори ще представят водещи дипломни спектакли на театралните сцени в 13 български града. Турнето стартира на 9 март на сцената на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ в Пазарджик и ще премине през Казанлък (13 март и 15 април), Стара Загора (18 март), Котел (12 март), Кюстендил (23-26 март), Варна (29 март), Русе (30 март), Пловдив (2 и 22 април), Плевен (7 април), Дупница (9 април), Сливен (16 април), Ямбол (17 април) и Бургас (18 април).

Публиката ще има възможност да гледа спектакли на абсолвентите от специалностите „Актьорско майсторство за драматичен театър“ с ръководител проф. Здравко Митков, „Актьорско майсторство за куклен театър“ с ръководител доц. Боряна Георгиева и „Танцов театър“ с ръководител проф. Петя Цветкова. В програмата са включени заглавия като „Очарователната обущарка“, „Летище“, „Дон Жуан от Сохо“, „Уморените коне ги убиват, нали?“, куклените представления „Как луната загуби светлината си“ и „Аз те обичам, ти си върхът… а сега, промени се.“, както и танцовият спектакъл „Вик на прокълнати“.

Софийската публика също ще може да се потопи в магията на театралното изкуство. Всеки месец Kaufland ще раздава по 5 двойни билета за постановки, които се играят на сцената на НАТФИЗ, като първото представление ще е „Летище“ на 20 март от 19:00 часа.

Партньорството на Kaufland с НАТФИЗ е част от дългосрочния социален ангажимент на компанията за подкрепа на младите хора в България в ключов момент от тяхното професионално развитие. Сътрудничеството с НАТФИЗ е насочено и към повишаване на достъпа до културни събития на широката аудитория.